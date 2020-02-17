Бокс. Ломаченко - Лопес. Бой официально назначен на 30 мая

Украинский боксер, чемпион WBA и WBO, франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет бой за абсолютное чемпионство в легком весе с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Об этом сообщает LomUs в Instagram.

Бой состоится 30 мая в Нью-Йорке в Мэдисон-сквер-гарден.

Поединок пройдет по системе PPV и будет транслироваться на телеканале ESPN. 31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла. У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF, который взял Теофимо Лопес. 15 декабря 2019 года сообщалось, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми. Ломаченко прокомментировал этот бой.