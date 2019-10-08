Бокс: Тайрон Спонг отрицает использование запрещенных препаратов

Боксер из Нидерландов Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) прокомментировал проваленный допинг-тест перед поединком против украинца Александра Усика (16-0, 12 КО).

Спонга цитирует BoxingScene.

"Это подстава. Я отрицаю, что когда-либо использовал препараты из отчета VADA. Я попросил о вскрытии допинг-пробы "B" в выбранной мной лаборатории. Тестирование, которое проводилось на прошлой неделе после запроса Боксерской комиссии Иллинойса, показало, что я чист", - отметил боксер.

Боец отметил, что будет бороться за свою репутацию:

"Я просил компанию Matchroom публично объявить, что мой допинг-тест, сданный лишь несколько дней назад, не показал наличия каких-либо подозрительных веществ. Это просто невозможно. Считаю, что меня хотят устранить от боя.

Я буду использовать все имеющие возможности в юридической плоскости, включая требование о возмещении ущерба".

Поединок должен пройти 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и стать дебютом Усика в супертяжелом весе.

Отметим, что трансляция боя Усик - Спонг в прямом эфире запланирована на телеканале "Интер".