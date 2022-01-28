Боксера Вірчиса знайшли повішеним. Поліція відкрила справу

Українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Дніпровському районі Києва. За даним фактом відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що перехожий біля будинку на вулиці Раїси Окіпній виявив повішеного чоловіка. На місці правоохоронці побачили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї.

Вже вранці до поліції звернулася дружина Вірчиса, яка заявила, що він уночі пішов із дому і не повернувся.

"Жінка описала зовнішність зниклого, і правоохоронці запросили її на упізнання загиблого, якого знайшли вночі. В результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із позначкою "самогубство". Триває слідство.

Раніше про смерть Вірчиса повідомила Федерація боксу України, але інформації щодо її причини не було.