Более 100 тысяч украинцев являются обладателями карты поляка

Последние два года, наши сограждане больше всего получили документов, подтверждающих принадлежность к польскому народу

С 2008 по 2017 годы карту поляка получили почти 102 тыс. украинцев.Т.е. в течение последних 10 лет, каждый год до 10 тыс. граждан нашей страны получали данный документ. Особенно рост наблюдался в последние два года: ежегодно выдавали более 13 тыс.

"В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года", - сообщает Укринформ.

Справка. Карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Целью получения документа считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР. Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получении льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и т.п.