Более 1,1 тыс украинцев уже воспользовалась "безвизом"

По состоянию на 15:00 воскресенья, 11 июня, более 1 тыс 100 граждан Украины пересекли границу в рамках безвизового режима со странами Европейского союза и Шенгенской зоны, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В целом сегодня границу пересекли почти 28 тысяч лиц, из которых около 700 - это граждане с биометрическими паспортами. А по состоянию на 15 часов уже более 1100 наших соотечественников пересекло государственную границу со странами Европейского союза без виз", - сообщается на официальной странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook.

Как сообщалось, с начала действия безвизового режима во въезде отказали пяти гражданам Украины. Один из них предъявил пограничникам паспорт старого образца (не биометрический) и без визы в нем. Также не пропустили одного ребенка, который ехал с родителями, имея обычный загранпаспорт без визы, тогда как у родителей были биометрические паспорта. Еще трое граждан пытались пересечь границу, имея запрет на въезд в ЕС, связанный с превышением ранее разрешенного срока пребывания.