Более 30 украинцев депортировали из Израиля: подробности инцидента в аэропорту Тель-Авива

Более 30 граждан Украины попали в неприятный инцидент по прилету в Израиль. Им было отказано во въезде в страну, и прямо в аэропорту их развернули обратно.

Известно, что 33 украинца во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Бен-Гурион" получили отказ на пребывание в Израиле. Все эти граждане Украины прибыли в Тель-Авив из Винницы.

Вместе с тем, в аккаунте аэропорта "Винница" в Facebook написали о том, что ни к кому из этих пассажиров никаких нареканий не было. Причина отказа в настоящий момент неизвестна.

Пассажиры, которые не смогли въехать в страну, этим же рейсом были отправлен обратно в Украину.

Как информирует "Диалог.UA", в международном аэропорту Киева произошла массовая драка, за которой со стороны наблюдали правоохранители.

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