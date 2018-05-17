Болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" разведут в Киеве по разным локациям

Болельщиков футбольных клубов-финалистов Лиги чемпионов УЕФА "Реал" и "Ливерпуль" разведут по разным локациям в центре Киева. Об этом сказал на пресс-конференции менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финальных матчей мужской и женской команд финалов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 в Киеве Сергей Хижняк, передает УНН.

По словам С.Хижняка, болельщиков "Реала" будут принимать в аэропорту "Борисполь" в терминале "Б", а "Ливерпуля" будут обслуживать в терминале "Д".

"Целый день между этими терминалами и центром города будут ходить две линии автобусов-шаттлов "Киевпасстранс". Около 150 городских автобусов для этого "Киевпастранс" предоставляет. Один маршрут - из терминала "Б" болельщиков "Реала" будут подвозить ко Дворцу спорта, второй маршрут - из терминала "Д" будут подвозить (болельщиков "Ливерпуля" - ред.) к парку Шевченко. Почему эти локации? Это как раз два места сбора болельщиков команд", - рассказал он.

Он отметил, что после совещания с правоохранителями было принято решение о том, что болельщиков надо развести.

С.Хижняк уточнил, что болельщики "Реала" будут располагаться возле дворца "Украина" и заходить на стадион будут со стороны Троицкой площади.

Болельщики "Ливерпуля" будут находиться в парке Шевченко и заходить на "Олимпийский" со стороны улицы Эспланадной.

"Это позволит избежать столкновений. Конечно, нет цели абсолютно изолировать их друг от друга, это просто невозможно. Потому что кроме мест сбора болельщиков команд есть еще "Фестиваль чемпионов", который рассчитан на всех, кто придет: это и местные жители, и болельщики клубов. Поэтому какое-то смешение все равно будет. Но у болельщиков будут такие места, где они смогут быть весь день", - отметил он.

В этих зонах для болельщиков будет еда, напитки, информация, камеры хранения, будут работать волонтеры.

Meeting-point для болельщиков двух команд завершат свою работу перед началом матча Лиги чемпионов.

Как сообщал УНН, аэропорт "Борисполь" откроет законсервированный терминал для приема болельщиков "Реала".