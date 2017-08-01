Больше 60 тыс поступающих рекомендованы к зачислению на бюджетные места в украинские ВУЗы

Почти 60 тыс 928 поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в украинские ВУЗы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Соответствующая информация появилась в личных электронных кабинетах поступающих. Вскоре она, как сообщается, появится также на сайте vstup.info.

Рекомендованные для зачисления на бюджет должны выполнить требования к зачислению (подать в ВУЗ оригиналы документов) до 12:00 5 августа.

Зачисление будет проводиться до 12:00 7 августа.

Также сообщается, что неиспользованные бюджетные места будут переданы льготным категориям поступающих - детям погибших в АТО и детям героев Небесной Сотни, детям участникам боевых действий в АТО.

Поступающие на естественные и технические специальности, которые не прошли на бюджет, также смогут получить бюджетные места, если поступающие, получившие соответствующую рекомендацию, отказались от бюджета или не принесли вовремя оригиналы нужных документов.

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет осуществляться до 18 августа.

В то же время, по данным LIGA.net, личные электронные кабинеты поступающих, а также сайты некоторых университетов не работают и данные недоступны для просмотра.