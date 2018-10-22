Большинство пострадавших в ДТП актеров "Дизель шоу" получили переломы

Угрозы жизни пострадавших в ДТП актеров "Дизель шоу" нет, однако у некоторых из них серьезные травмы

Авария, в результате которой погибла актриса Марина Поплавская, произошла 20 октября в Киевской области, сообщает "ДС".

Согласно сообщению, опубликованному на "Дизель Шоу" в Facebook, у Евгения Гашенко - два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы - переломы двух ребер и пальца ноги, у Александра Бережка - два перелома на ноге, у Евгения Сморигина - вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка.

Также сообщается, что Олегу Иванице зашивали язык, а Виктория Булитко получила множественные ушибы.

Церемония прощания и похороны Марины Поплавской прошли в воскресенье, 21 октября, в Киеве.

Украинская актриса Ольга Сумская сообщила возмутительный факт о водителе автобуса с артистами Дизель Шоу

Как передает 24 канал, Сумская заявила, что другие артисты не раз ездили на том же автобусе и даже с тем же водителем. Поэтому они замечали, что водитель засыпал на ходу и был без напарника, передает "ДС".

"Несколько дней назад мой Виталик (муж Сумской - Виталий Борисюк, - ред.), Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!" - говорится в сообщении Сумской.