Большинство украинцев требуют от политических партий курса на Европу

Среди политических сил только электорат партий "Оппозиционый блок" и "За життя" хочет сотрудничества с постсоветским пространством.

Большинство украинцев поддерживают евроинтеграцию, а курс на Москву не поддерживают

Василий Артюшенко, ZN.UA Большинство украинцев (53%) будут голосовать за партию, приоритетом которой является углубление сотрудничества между Украиной и странами Европейского Союза, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Поддерживают партии, приоритетом которых является углубление сотрудничества с постсоветскими странами, 19% респондентов, а 28% затруднились ответить.

Больше всего сторонников евроинтеграции среди избирателей партий "Свобода" (90%) и "БПП Солидарность" (84%).

В то же время 46% сторонников партии "За життя" и 62% "Оппозиционного блока" требуют от партий курса на Москву.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института (IRI) среди 2400 респондентов с 21 апреля по 5 мая 2017 года. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, что если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Европейский Союз или в Таможенный союз, в нем бы приняли участие 71% населения и голоса распределились бы следующим образом: 75% - за вступление в ЕС, 25% - за вступление в Таможенный союз.