Борщ, деруны и Родина-мать: Ливерпуль показал фанам, что нужно знать о Киеве

Английский Ливерпуль для своих болельщиков снял короткий путеводитель, чтобы лучше ориентироваться в Киеве, где в ближайшую субботу пройдет финал Лиги чемпионов.

В ролике показан НСК Олимпийский, где пройдет финальный матч, - как к нему добраться, через какие ворота заходить и какие сектора занимать.

Также британским фанатам советуют посетить Родину-мать, метро Арсельную (как самую глубокую станцию метро в Европе) и парк Шевченко (где будет точка для фанатов Ливерпуля). Из местной еды болельщикам рекомендуют отведать борщ, вареники, деруны, котлеты по-киевски и, конечно же, пиво.

Также для удобства приводятся курс британского фунта к гривне.

Ранее фанаты Ливерпуля показали, что ожидает Киев в ближайшие дни.

Напомним, финальный матч ЛЧ Реал - Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийский. Начало игры - 21:45.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч фанатов Реала отказались от билетов на финал Лиги чемпионов.

iSport.ua

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