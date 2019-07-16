"Божевільний українець": Ярмоленка в Лондоні облили душем з холодильника

Одноклубники Андрія Ярмоленка по "Вест Хему", вигравши у нього на спір один з розіграшів на тренуванні, жорстко "покарали" українця. Вінгер, який майже весь минулий сезон пропустив через травму ахілла, "прийняв" ймовірно, найхолодніший душ у своєму житті. Партнери здорово освіжили Ярмо. Коли він сів на землю, "молотобійці" Феліпе Андерсон і Мануель Лансіні підняли холодильник з крижаною водою і вилили її прямо на голову Андрію. Також на українця обрушився град з пляшок. Однак, судячи з усмішки на обличчі Ярмоленка, йому сподобалося.

Вболівальники "Вест Хема" на сторінці клубу в Twitter почали активно обговорювати цю крижану історію. Один з них пожартував, написавши: "Вест Хем" змушений повідомити про те, що наступні півроку Ярмоленко не зможе допомогти команді. Причина - переохолодження ". Інші фани" молотобійців "коментували побачене в схожому дусі:" Гей, ви там тільки не травмуйте його!", "Добре, що холодильник на Ярмоленка не упустили". Або:" Ох вже цей божевільний українець... ".

Інші прихильники "Вест Хема", разом з тим, відзначають, як з поверненням Ярмоленка в ряди покращилася атмосфера на тренуваннях команди. "Відмінний командний дух!", "Ці хлопці мені подобаються!", "Варто було одній людині покинути лазарет, і команда ожила!".

Відзначимо, що днями Андрій Ярмоленко повернувся на поле після важкої травми. Українець взяв участь в товариському матчі проти австрійського "АльтаХім" (3: 2), відігравши весь другий тайм. До речі, після австрійського збору "молотобійці" відправляться в турне в Китай. У минулому сезоні українець встиг провести всього 10 матчів за лондонців, але забив два голи і зробив одну результативну передачу.

Також ми повідомляли, що Ярмоленко тепер - як Шева: вінгер позбувся нефартового 20-го номера в "Вест Хемі". Відтепер він виступає під сімкою, яку "носив" на туманному Альбіоні нинішній тренер Ярмоли в збірній України - Андрій Шевченко.