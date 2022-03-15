Британия будет платить $450 в месяц семьям, принимающим украинских беженцев

Правительство Великобритании приняло схему помощи, которая позволит размещаться в стране тем беженцам, у которых нет родственников в стране. Об этом говорится в предложенной правительством программе «дом для Украины» (Homes for Ukraine), сообщает Reuters.

«Великобритания поддерживает Украину в самое темное время, и британское общество понимает необходимость как можно быстрее доставить как можно больше людей в безопасное место», – заявил, представляя программу в субботу вечером, министр жилищного строительства Майкл Гоув. «Я призываю людей по всей стране присоединиться к национальным усилиям и предложить поддержку нашим украинским друзьям. Вместе мы можем дать безопасный дом тем, кто в этом крайне нуждается», — добавил он.

По этой программе Британия будет платить людям 350 фунтов стерлингов (примерно $450) в месяц, если они смогут предложить беженцам по крайней мере отдельную комнату или отдельное жилье на срок минимум 6 месяцев.

Как сообщалось, недавно украинские беженцы получили право подать документы на британскую визу онлайн.

В то же время Франция готовит жилье для 10 тысяч украинских беженцев.

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