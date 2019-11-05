Британия на 3 года продолжит учебную программу для украинских военных

Великобритания продолжит свою учебную миссию "Orbital" для украинских военных на 3 года - до марта 2023 года

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает пресс- служба ведомства.

"Мой недавний визит в район Донбасса прояснил не только расходы, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на 3 года - чтобы мы могли учить еще тысячи украинских сотрудников и продолжать вносить изменения ", - заявил Уоллес.

Отмечается, что в прошлом году Великобритания расширила сферу действия операции, развернув учебные команды из Королевского флота и Королевских морских пехотинцев для проведения обучения для украинского флота, "который сталкивается с растущими угрозами в Азовском море".

Операция "Orbital", обучающая миссия Великобритании в Украине, была организована после незаконной аннексии Крыма Россией. С начала операции "Orbital" в 2015 году британский персонал научил более 17 500 военнослужащих украинских вооруженных сил.