Британські військові мають план евакуації з України у випадку вторгнення РФ

Британські війська готові до евакуації з України у випадку вторгнення Росії. Про це пише газета Daily Express із посиланням на джерела, інформує «Главком».

За інформацією джерел, командувачі збройних сил Великої Британії вже склали плани дій у надзвичайних ситуаціях.

«Військове керівництво має організувати всеосяжний «огляд» Orbital, щоб надалі гарантувати, що весь персонал Сполученого Королівства буде «безпечно виведений з української території», – йдеться у матеріалі газети.

Газета нагадує, що понад 100 британських військовослужбовців займаються навчанням українських сил. Більшість британських сил в Україні знаходиться в Яворові на Львівщині, ще частина офіцерів штабу перебуває в Києві.

Джерела стверджують, що у разі ескалації конфлікту британські військові вирушать до кордону з Польщею.

Наказ про евакуацію надійде від начальника британського Управління спільних операцій штабу генерал-полковника Чарлі Стрикланда. Його підлеглі вже незабаром «будуть напоготові», а також спостерігатимуть за «атмосферою» та обстановкою. Стрикланд двічі на день отримуватиме відомості про ситуацію в Україні, яка склалася через стягування російських військ.

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