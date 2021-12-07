ЄБРР планує виділити $50 млн Dragon Capital на розвиток індустріальної та логістичної нерухомості в Україні

Рішення про виділення фінансування рада директорів ЄБРР планує ухвалити 12 січня 2022 року

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати фінансування у розмірі $50 млн інвестиційній компанії Dragon Capital Investments Ltd для розвитку індустріальної та логістичної нерухомості.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати фінансування у розмірі $50 млн інвестиційній компанії Dragon Capital Investments Ltd для розвитку індустріальної та логістичної нерухомості.

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