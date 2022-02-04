«Брудна бомба»: російська пропаганда звинуватила Нацкорпус у створенні «радіоактивної зброї»

Російські пропагандистські ресурси почали розповсюджувати фейк про так звану «брудну бомбу», нібито створену Національним корпусом Андрія Білецького, який раніше командував полком Азов.

«пристрій споряджений ядерними матеріалами» і його хочуть «використовувати проти російських військ у разі вторгнення» в Україну.

На підтвердження цього у соцмережах було оприлюднено відео, зняте «для службового користування».

Провокаційний ролик було оприлюднено на тлі застережень розвідки США, щодо намірів Кремля організувати фейкову провокацію для обґрунтування нового вторгнення в Україну.

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