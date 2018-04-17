Бубка избран вице-президентом Ассоциации Всемирных игр

Генеральная Ассамблея Ассоциации Всемирных игр мастеров во время своего заседания в Бангкоке (Таиланд) избрала президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, члена исполкома Международного Олимпийского комитета и олимпийского чемпиона Сергея Бубку вице-президентом организации, сообщает во вторник пресс-служба НОК.

"Это стало свидетельством большого доверия и высокой оценки прославленного украинского спортсмена, который после завершения выдающейся спортивной карьеры продолжил работать на благо развития спорта, став успешным менеджером и войдя в руководство мирового спорта", - прокомментировали в НОК Украины избрание С.Бубки вице-президентом организации.

Сам олимпийский чемпион отметил: "Всю свою жизнь я посвятил спорту и рад служить для его дальнейшего развития. Ассоциация Всемирных игр мастеров признана Международным Олимпийским комитетом и является неотъемлемой частью мирового спортивного движения. Это замечательно, что многие олимпийцы, которые завершили активную карьеру, а также другие спортсмены получают возможность продолжения выступлений на уровне Игр мастеров. Такие форумы дают возможность для тысяч атлетов-любителей конкурировать на самом высоком международном уровне в любом возрасте после 35, почувствовать дух и атмосферу большого спортивного праздника".

Ассоциация Всемирных игр мастеров является органом, который занимается проведением летних и зимних крупнейших мультиспортивных форумов, так же как и континентальных Игр мастеров. На прошлых летних Играх в Окленде (Новая Зеландия) зарегистрировались более 25 тыс. спортсменов, представлявших 100 стран мира, которые соревновались в 28 видах спорта и 45 дисциплинах.