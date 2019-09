Букеровская премия объявила шорт-лист

Букеровская премия обнародовала шорт-лист номинантов конкурса. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В шорт-лист попало шесть книг: Маргарет Этвуд "Заветы" (The Testaments). Это продолжение антиутопии "Рассказ служанки", которая стала основой одноименного сериала; Люси Эллманн "Утки, Ньюберипорт" (Ducks, Newburyport); Бернардин Эваристо "Девушка, Женщина, Другое" (Girl, Woman, Other); Чигози Обиома "Оркестр меньшинств" (An Orchestra of Minorities); Салман Рашди "Кихотт" (Quichotte); Элиф Шафак "10 минут 38 секунд в этом странном мире" (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Каждый из авторов, включенных в короткий список, получит по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победитель Букеровской премии будет объявлен в понедельник 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Церемония награждения состоится в Лондоне, в Гилдхолле.

Напомним, прошлым лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Джокхо Алхарти из Омана. Она одержала победу за книгу "Небесные тела" (Celestial Bodies), которая рассказывает о семейных связях и истории трех оманских сестер.