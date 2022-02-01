"Бустерні" COVID-сертифікати уже доступні у "Дії"

Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зазначається, що отримати сертифікат можна, надіславши запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ.

"Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Наразі понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини. Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози. Збільшення відсотку вакцинованих українців, дозволить нам з більшою впевненістю дивитися у майбутнє", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном. Термін дії нового сертифіката складає 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

У МОЗ також додали, що окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

"Медичний документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, та в ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні бустерну дозу вакцини проти коронавірусу отримали уже 356 098 українців.

Раніше Кабінет міністрів України вдвічі скоротив мінімальний термін для отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Відтепер бустерну дозу вакцини можна отримати через 90 днів після останнього щеплення.