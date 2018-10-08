Бывшего мужа Подкопаевой подозревают в государственной измене

Речь идет о бизнесмене Тимофее Нагорном
Служба безопасности Украины заподозрила бывшего супруга олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой в государственной измене. Об этом LIGA.net сообщили в СБУ, сканы решения суда о мере пресечения для бизнесмена Тимофея Нагорного приводит у себя в Facebook журналист Роман Реведжук.
Сейчас Нагорного удерживают в СИЗО.
Судя по документам, 4 октября Печерский суд Киева избрал фигуранту дела арест с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривень.
Как уточнили в СБУ, они подали апелляцию на это решение, так как не согласны, что Нагорный должен иметь возможность внести деньги и выйти на свободу. Ее рассмотрят 10 октября.
По словам Реведжука, который называет себя другом подозреваемого, СБУ взяла того "в разработку" за общение с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным. Последний якобы был осужден в РФ за разворовывание имущества Минобороны РФ, но избежал тюрьмы.
СБУ считает, отметил журналист, что в разговоре Нагорного с Дашутиным были "поставлены под сомнение нацинтересы Украины".
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