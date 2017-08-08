Бывший милиционер из Донецка продал боевикам базы данных ГАИ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Мариуполе, Донецкой области, задержали бывшего милиционера, который продавал электронные ключи доступа к базе данных Государственной автоинспекции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Работник автоинспекции присвоил почти 450 е-ключей, которые находились у него на хранении. Стоимость устройств в то время превышала 400 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также в спецслужбе отметили, что милиционер уволился из органов МВД в самом начале боевых действий на Донбассе.

Как выяснили сотрудники СБУ, находясь в оккупированном Донецке бывший милиционер искал клиентов на электронные ключи и продавал "товар" через своих знакомых в Мариуполе.

Оперативники задержали мужчину, когда он приехал в Мариуполь для продажи заказчикам 20 электронных ключей.

По информации СБУ, бывший милиционер предоставил доступ к базам данных о владельцах автомобилей, об арестованных транспортных средствах и находящихся в розыске представителях боевиков так называемой ДНР.

Открыто уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Ведутся неотложные следственные действия.

Как сообщали "Комментарии", ранее стало известно о льготах, которые придумали в Кремле для жителей оккупированных боевиками территорий Донбасса.