C начала года в Донбассе погибли 29 мирных жителей, 132 получили ранения - ОБСЕ

За семь месяцев текущего года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали гибель 29 мирных жителей в Донбассе.

Об этом рассказал первый замглавы Миссии Александр Хуг, сообщает "Интерфакс- Украина".

"С 1 января и до конца июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения. 29 погибли и 132 были ранены", - сообщил он.

При этом Хуг констатировал "значительное снижение насилия" с 1 июля, когда вступило в силу очередное перемирие, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Замглавы СММ подчеркнул, что стороны отказываются разводить силы и средства, а также проводить разминирование, потому что "не уверены, что другая сторона также это сделает".

Он рассказал, что продолжаются случаи препятствования наблюдателям в доступе к объектам и территориям, особенно в районе неподконтрольного украинским властям Новоазовска, "иногда под угрозой применения оружия". Также продолжаются обстрелы беспилотников СММ. Хуг связал это с желанием скрыть определенные факты.

Тем временем, спикер Народного Совета ДНР Денис Пушилин объяснил отказ Хугу в посещении Новоазовска. По словам Пушилина, отказ последовал после того, как Александр Хуг внезапно решил изменить маршрут своей поездки и вместо запланированных прифронтовых Коминтерново и Саханки решил посетить Новоазовск и курортный поселок Седово.

"Несмотря на то, что ранее от СММ ОБСЕ поступил запрос на содействие безопасной работе и доступу в Коминтерново и Саханку для общения с мирными гражданами, которые живут у линии соприкосновения, сегодня Александр Хуг самостоятельно изменил маршрут и пытался в сопровождении патрулей СММ ОБСЕ проехать в Новоазовск и Седово", - говорится в заявлении Пушилина.

Накануне Пушилин лично встречался с Хугом и предупредил о сложной ситуации в районах Новоазовска и Седово из-за большого наплыва туристов и, соответственно, большей возможности проведения различных провокаций.

"Мы не можем гарантировать безопасность представителям Миссии в этих районах, так как не исключаем диверсий, которые могут привести к трагическим последствиям, - подчеркнул Пушилин. - В те районы, где безопасность с нашей стороны может быть гарантирована, СММ ОБСЕ всегда допускается".

Спикер парламента сообщил также, что Хугу был предложен новый безопасный маршрут.

"В то же время отмечу, что мы огорчены тем, что Александр Хуг передумал посещать находящиеся непосредственно у линии соприкосновения населенные пункты Коминтерново и Саханка и общаться с мирными жителями, которые регулярно страдают от обстрелов со стороны ВСУ", - подчеркнул глава делегации ДНР на Минских переговорах.

Комитет Спасения Украины

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