Cамые скандальные сексуальные практики в истории (ABC, Испания)

Общество классифицирует сексуальные обычаи и тенденции как «нормальные» или «безнравственные», основываясь на культурных критериях, которые со временем изменяются. Хорошим доказательством этому может послужить сравнение традиций поведения в спальне в Древнем Риме или в Античном Египте, которое покажет нам, насколько скандальными и неприемлемыми окажутся многие из них сегодня.

Скандальный Египет

Фараоны разрешали брак между братьями и сестрами, а в некоторых случаях даже между отцом и дочерью с целью сохранить чистоту рода. Инцест был дозволен в среде монархов, а обрезание, принятое позднее евреями, имело ритуальный характер в ходе церемонии инициации мальчиков отроческого возраста. Египтяне рассматривали секс скорее с прагматической, а не нравственной точки зрения. Возможно поэтому насильникам, то есть тем, кто был не в силах сдержать свои низменные страсти и действовал как животное, была уготовлена такая драматическая мера наказания, как кастрация.

Считается, что существовали религиозные церемонии, связанные с ритуалами плодородия, которые сопровождались актами группового секса. Удивленный этим греческий историк V века Геродот в деталях описал одну из оргий, устроенных в честь богини-кошки Сехмет Бастет в городе Бубастис: «Лодки, полные мужчин и женщин спускались вниз по Нилу. Мужчины играли на флейтах из лотоса, женщины на кимвалах и бубнах, а те, у кого не было в руках никаких инструментов, хлопали в ладоши и приплясывали. Все они много пили и вступали в сексуальные отношения. Это происходило, пока эти люди находились в лодках; когда же они добрались до города, паломники сошли на берег, а женщины продолжили петь, копируя местных жительниц».

Считается, что существовали и так называемые феллатрисы, то есть проститутки, специализирующиеся на оральном сексе и выделяющиеся ярко-красным цветом своих губ. И это была вполне допустимая практика, в то время как консервативные римляне считали оральный секс чем-то грязным.

Каждый год фараоны, возглавлявшие церемонию поклонения богу Атуму («Самому создавшему себя»), приходили на берег Нила мастурбировать, стараясь при этом, чтобы сперма попала в воду реки, а не на берег. Затем и остальные участники обряда делали то же самое. Таким образом фараоны хотели посоревноваться с Атумом, создавшем, согласно традиции, себя из ничего, а затем после мастурбации из его спермы родились другие боги, которые помогли ему создать мир и управлять им.

Между прочим, в папирусе Эберса отмечается, что некрофилия не осуждалась в Египте так сурово, как это было практически во всех цивилизациях в течение многих веков. Согласно этому документу, во время царствования Аменхотепа I выяснилось, что занимавшиеся бальзамированием египтяне совершали подобные вещи, однако никто из них так и не был наказан за эти извращения. Это не означает, что некрофилия была допустима в обществе: родственники умерших женщин стали нанимать охранников для присмотра за их телами.

Гомосексуализм в Античной Греции

Что же происходило в Античной Греции? Большинство источников дают нам искаженное представление о цивилизационных реалиях в этой стране, впрочем так же, как и о ситуации в Риме, унаследовавшем затем греческие традиции и культуру.

Греки практиковали гомосексуализм, как одну из форм инициации молодежи (в периоде полового созревания) во взрослую жизнь. Ментор брал на себя ответственность за военную подготовку, учебу и сексуальное воспитание юноши, который пока еще не считался ни в юридическом, ни в социальном плане взрослым человеком, и наставлял его до достижения им возраста вступления в брак.

В Афинах, городе, приговорившем к смерти Сократа «за развращение молодежи», педерастия (буквально «мужчина и мальчик» прим.ред.) была в основном аристократической привычкой.

В отличие от Афин Спарта видела в педерастии одну из форм военной подготовки молодежи, и хотя предполагалось, что отношения между учителем и учеником должны находиться в строгих рамках, все же не исключались и эротические компоненты этой связи. Если же говорить о военных формированиях, то наибольшее распространение эта практика получила в фиванских вооруженных силах. Священный отряд из Фив являлся элитной греческой воинской частью, состоявшей из 150 гомосексуальных мужских пар.

И хотя педерастия была обычной практикой в среде аристократов, подобные отношения подвергались издевательской критике со стороны плебеев; к тому же гомосексуальные отношения между взрослыми людьми часто провоцировали в обществе чувства гомофобии.

Секс в Риме

Гомосексуализм в Древнем Риме не был уголовно наказуемым, хотя он считался преступлением в вооруженных силах со II века до н.э., и не одобрялся в различных слоях общества, особенно в части педерастии, которая по мнению римлян была одной из причин разложения греческой цивилизации.

Кроме того, в Риме считалось очень важным отличать, как в сексуальном, так и в социальном смысле, играющих активную роль в этом процессе от тех, кто был пассивным партнером. Так, конкуренты Юлия Цезаря всегда использовали слухи о том, что в ходе одного из своих дипломатических визитов он вступил в гомосексуальные отношения с царем Вифинии Никомедом IV, чтобы подорвать авторитет римского диктатора. Обвинение было серьезным не потому, что речь шла о гомосексуальной связи, которая могла бы быть допустима при определенных условиях, а именно из-за того, что он, предположительно, играл в ней роль пассивного партнера. Общеизвестно, что Юлий Цезарь, который всегда отвергал это обвинение, был, тем не менее, настоящим Казановой, любящим заводить романы с женами других сенаторов и прочих важных политиков.

Римляне устраивали эротический праздник Луперкалии, в ходе которого молодые люди впервые приобщались к сексу. В Риме проституция рассматривалась как необходимое зло. Неслучайно даже такие авторы, как Катон Старший (234-149 до н.э.) определяли ее как настоящее благословение, которое позволяло молодежи отпустить вожжи своих самых низменных страстей, «не приставая к женам других мужчин». В то же время «римляне помещали людей, которые предлагали свое тело за деньги, на самое презираемое место в обществе», — говорит историк Люсия Авиаль (Lucía Avial) в своей книге «Краткая история повседневной жизни в Римской Империи».

Секс в романскую эпоху

В книге «Искусство и сексуальность в романскую эпоху» собраны исследования семи известных ученых по поводу значения образов и изображений романского искусства с четко выраженным сексуальным аспектом, выполненных на капителях, консолях, фронтонах и купелях для крещения.

В этих исследованиях четко показано, что аборт и детоубийство в этот период не считались «сексуальным грехом», а приравнивались к «убийству», и виновные могли быть приговорены к смертной казни, заменяемой в большинстве случаев отлучением от церкви или наложением епитимьи.

Священники, специально назначенные для надзора за нравственностью клера, следили за тем, чтобы служители алтаря не злоупотребляли «зельями», помогающими «исполнять обет целомудрия». Они также наблюдали за недопущением такого поведения, как адюльтер, инцест, прелюбодеяние, скотоложство, мастурбация или лесбийские связи, которые осуждались, но все же, как правило, «с меньшей строгостью, чем мужской гомосексуализм».

Медицина той эпохи старалась как-то смягчить проблемы, которые могли повлиять на здоровье церковнослужителей мужчин и женщин из-за соблюдения целомудрия. Врачи предлагали различные способы и средства лечения в зависимости от пола пациента, некоторые из которых могут удивить сегодняшнего наблюдателя. Так, например, священникам было запрещено заниматься мастурбацией, хотя такие манипуляции разрешались монахиням, при условии, что они будут делать это всегда одной и той же рукой или «утешителем», изготовленным в соответствии с определенными правилами.

Образ женщины всегда был символом роскоши, и, начиная с конца XI века, превратился в синоним соблазнения, секса или греха. «Чтобы донести эту идею до зрителя, был в том числе создан и убедительный художественный образ наказания за плотские грехи, впечатляющий по своей форме: женщина со змеями», — указывает Педро Луис Уэрта (Pedro Luis Huerta), историк и координатор публикации книги «Искусство и сексуальность в романскую эпоху».