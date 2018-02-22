CAS лишил россиян Крушельницкого и Брызгалову олимпийских медалей

Результаты выступления российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде аннулированы решением Спортивного арбитражного суда, он лишен медали.
"Индивидуальные результаты спортсмена аннулированы. Он лишен медали, диплома, призов", - говорится в решении, размещенном на сайте суда.
Также он отстранен от дальнейшего участия в ОИ-2018.
Медали лишается и партнерша спортсмена, его супруга Анастасия Брызгалова.
Ранее сообщалось, что в пробе А.Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Спортсмен отказался от слушаний своего дела выездной панелью CAS.
Керлингист А.Крушельницкий вместе с супругой и напарницей по команде Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте.