CAS лишил россиян Крушельницкого и Брызгалову олимпийских медалей

Результаты выступления российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде аннулированы решением Спортивного арбитражного суда, он лишен медали.

"Индивидуальные результаты спортсмена аннулированы. Он лишен медали, диплома, призов", - говорится в решении, размещенном на сайте суда.

Также он отстранен от дальнейшего участия в ОИ-2018.

Медали лишается и партнерша спортсмена, его супруга Анастасия Брызгалова.

Ранее сообщалось, что в пробе А.Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Спортсмен отказался от слушаний своего дела выездной панелью CAS.

Керлингист А.Крушельницкий вместе с супругой и напарницей по команде Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте.