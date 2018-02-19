CAS открыл дело в отношении призера Олимпиады из России. Допинг-пробы - положительные

Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело в отношении российского керлингистов Александра Крушельницкого, который стал бронзовым призером Олимпиады-2018, за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в пресс-релизе суда, передает УНН.

"Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда на Олимпийских играх- 2018 в Пхенчхане подтверждает, что было зарегистрировано новое дело", - говорится в сообщении.

В ответ на просьбу Международного олимпийского комитета CAS открыл дело в отношении российского спорстмена Александра Крушельницкого.

Пока дата слушания не определена, дополнительной информации не предоставлено.

Как сообщал УНН, в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане, были обнаружены следы мельдония.