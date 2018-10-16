Cенцов находится в реанимации больницы Лабытнанги, его состояние тяжелое, - сестра

Никто из специалистов не может сказать, выживет ли украинский режиссер Олег Сенцов, который 6 октября заявил о прекращении голодовки, длившейся 145 дней.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан на пресс-конференции во вторник, 16 октября, пишет Слово и Дело.

По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья и сейчас находится в реанимации больницы Лабытнанги.

"На данный момент он закончил голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, он отошел от этого с подорванным здоровьем. Появилась ишемия, аритмия, печень начала разлагаться. Выход из голодовки - процесс тяжелый", - добавила она.

Сестра Сенцова также с сожалением отметила, что его последние письма очень пессимистичны.

"Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет ... Может, и верит, но уже не ждет этого ... Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него", - рассказала Каплан.

Вместе с тем она выразила надежду на то, что его удастся освободить.