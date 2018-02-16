Часть Крещатика в Киеве закрывают для транспорта почти на неделю

В Киеве часть улицы Крещатик закроют для движения транспорта в обоих направлениях на время проведения мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной сотни в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В этой связи также будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено дополнительно.

Отмечается также, что с 18 до 20 февраля будет запрещена парковка автомобилей на Аллее Героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

Как сообщалось, в столице 18-20 февраля состоится ряд мемориальных и торжественных мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни при участии представителей органов власти и общественности.

День Героев Небесной сотни отмечают в Украине ежегодно 20 февраля.