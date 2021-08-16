Частина афганців, які прибули в Україну, попросили надати їм статус біженців - Держприкордонслужба

Частина афганців, які прибули в Україну з Кабула, попросили надати їм статус біженців.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну. Частина громадян Афганістану мала дозвіл на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову- таки громадяни Афганістану, звернулися за захистом, щоб їм надали статус біженця в Україні", - зазначив він, пише Інтерфакс-Україна.

Демченко додав, що багато громадян Афганістану полетіли в інші країни - до Франції, Туреччини і кілька інших країн світу.

Натовпи людей і хаос: що відбувалося в аеропорту Кабула під час евакуації - відео Люди штурмували літаки, сподіваючись покинути країну. Аеропорт Кабула офіційно скасував всі комерційні рейси - відео Залізли на шасі: кілька людей загинули, впавши з літака США, що відлітав з Кабула - відео

"Частина тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, на даний момент передані представникам Державної міграційної служби, які будуть ними займатися надалі", - додав представник ДПС.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабула вісім громадян України, а також 71 іноземця. Серед них були громадяни Афганістану, Нідерландів, Хорватії та Білорусі.

Бойовики ісламістського руху почали широкомасштабний наступ по всьому Афганістану з початку травня на тлі виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу, який перебував там 20 років.

15 серпня бойовики радикального руху Талібан почали наступ на столицю Афганістану Кабул. Вони увійшли в околиці, після чого керівництво талібів наказало припинити наступ і розпочало переговори про мирну здачу міста.

ЗМІ повідомляють, що бойовики Талібану контролюють президентський палац в Кабулі і мають намір проголосити Ісламський Емірат Афганістан.

Президент Афганістану Ашраф Гані на тлі наступу талібів пішов у відставку і покинув країну. За даними ЗМІ, він полетів до Омана.

На тлі захоплення влади талібами почалася масова евакуація. Україна евакуювала з Афганістану близько 80 осіб. Серед них - українці і громадяни інших держав.

16 серпня сотні людей почали штурмувати пасажирські літаки в Міжнародному аеропорту Кабула. Він офіційно скасував всі комерційні рейси.

Таліби захопили останнє, крім столиці, велике місто країни - Джелалабад. Напередодні також без бою здалося четверте за величиною місто Афганістану Мазарі-Шаріф на півночі країни. Талібан взяв під контроль всі прикордонні переходи Афганістану. Зараз таліби контролюють більшу частину території країни.