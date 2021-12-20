Частина Київщини залишилась без світла

Мешканців Київщини попередили про тимчасові відключення електроенергії

У понеділок, 20 грудня, частина населення Київської області залишиться без світла через планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення електроенергії плануються:

у Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бороднянському,

Бориспільському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Володарському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Рокитнянському,

Сквирському,

Ставищенському,

Таращанському,

Тетіївському,

Фастівському,

Яготинському,

Ірпінському.

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