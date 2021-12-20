Частина Київщини залишилась без світла

Мешканців Київщини попередили про тимчасові відключення електроенергії
У понеділок, 20 грудня, частина населення Київської області залишиться без світла через планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».
Відключення електроенергії плануються:
у Баришівському районному підрозділі,
Білоцерківському,
Богуславському,
Бороднянському,
Бориспільському,
Броварському,
Васильківському,
Вишгородському,
Володарському,
Згурівському,
Іванківському,
Кагарлицькому,
Києво-Святошинському,
Макарівському,
Миронівському,
Обухівському,
Переяслав-Хмельницькому,
Рокитнянському,
Сквирському,
Ставищенському,
Таращанському,
Тетіївському,
Фастівському,
Яготинському,
Ірпінському.
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