Частину України знову накриє непогода

У новий тиждень деякі українські регіони увійдуть із показовими примхами природи. Понеділок, 17 січня, принесе для Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей значне погіршення погодних умов.

За інформацією Українського гідрометцентру, у чотирьох згаданих регіонах 17 січня діятиме другий — помаранчевий — рівень небезпеки.

Це означає, що мешканцям Заходу України краще готуватись до поривів вітру швидкістю 25-30 м/с.

Також прогнозується велика кількість опадів, що істотно ускладнить пересування як пішоходів, так і автолюбителів.

Також поривів вітру до 15-20 м/с слід очікувати жителям північних та подекуди центральних регіонів країни.

Цікаво, що вітряна погода в Україні збережеться ще на кілька днів.

https://greenpost.ua