Чехия в 2 раза повысила квоту на трудоустройство граждан Украины

Правительство Чешской Республики (ЧР) удвоило годовую квоту по приему украинских работников с 19 тысяч 600 до 40 тысяч человек, сообщает "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на Radio Praha.

На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство Чешской Республики во Львове в рамках особого режима для квалифицированных работников из Украины.

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", - сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Также был принят "Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

Ранее МИД Чехии заявлял, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима "Проект Украина" недостаточны, а срок ожидания подачи документов на рабочую карту превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию.

По данным Экономической палаты, срок ожидания в консульстве ЧР во Львове составляет 105 дней.

На конец 2018 года в Чехии было официально трудоустроено 121 тысяча 86 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Напомним, год назад в Чешской Республике работало около 70 тысяч украинцев. При этом, количество свободных рабочих мест достигло на тот момент рекордного числа - около 250 тысяч. Это прежде всего медсестры, работники социальной сферы, рабочие средней технической квалификации и строители.

Ранее сообщалось, что Чехия вдвое увеличила квоту на рабочие визы для украинцев.

По материалам ЛигаБизнесИнформ