Чем мы отличаемся от них, - Мочанов обратился к украинцам относительно смерти Бережной

Смерть опальной экс-регионалки Ирины Бережной станет лакмусовой бумажкой настроений в украинском обществе.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил автогонщик, экс- телеведущий и известный волонтер Алексей Мочанов.

"Я никогда не был сторонником "Партии регионов" и не был лично знакомым с Бережной, но сейчас понимаю, что ее гибель и реакция на событие в соцсетях будет очередным лакмусом настроений в обществе. Обществе, доведенном до края всей стаей, без исключения, "от создателей "Партии регионов". Всеми. Да", - подчеркнул он.

Кроме того, волонтер призвал воздержаться от "черноротых" комментариев в адрес погибшей и соблюдать правила дорожного движения.

Также Мочанов пожелал дочери Бережной, которая осталась жива в результате аварии, "силы и духа".

"Врагу такого не пожелаешь. Даже врагу", - добавил автогонщик.

По его словам, это сообщение исключительно о том, чтобы не злорадствовать и не быть шакалами и гиенами.

"Ни о чем больше. Иначе, танцуя на чужих костях, которые еще не остыли, чем мы отличаемся от них? И в какую сторону? Пропустите спокойно эту новость мимо себя. Не реагируйте. И не торжествуйте. Просто пройдите мимо, без сочувствия, но и без потоков грязного дерьма", - резюмировал Алексей Мочанов.

Напомним, 5 августа бывший народный депутат от "Партии Регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП, которое случилось на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Впоследствии стали известны и подробности трагедии.