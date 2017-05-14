Чем "прославился" скандальный пранкер Седюк, который обнажил ягодицы во время выступления Джамалы на "Евровидении-2017"

Знаменитый украинский пранкер Виталий Седюк вновь напомнил о себе.

Причем, сделал он это во время масштабного события года - международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Во время выступления победительницы "Евровидения-2016" Джамалы Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы.

Одиозный пранкер известный своими выходками на весь мир. Виталий Седюк "ночной кошмар" Брэда Питта, Ким Кардашян, Вила Смита, даже Леонардо Ди Каприо.

Сайт ТСН.ua напоминает, кто же такой Виталий Седюк, чем он так прославился, а также из-за чего его недолюбливают голливудские селебритис, а теперь уже и Джамала.

В свое время Виталий Седюк засветился в эфире канала ВВС, который вел прямую трансляцию со свадьбы принца Уильяма. Подойдя к журналистке, Виталий рассказал, что предложил Кейт обручальное кольцо, чтобы она передумала выходить замуж за принца.

Позже была история с Мадонной, которой Седюк принес гортензии, и которые поп-королева выбросила, из-за чего ее осудили почти все мировые СМИ.

2012 год, неудачный поцелуй с актером Уиллом Смитом

В мае 2012 года Виталий Седюк появился на премьере фильма "Люди в черном-3" в Москве, где попытался поцеловать актера Уилла Смита. Артист, не поняв порывов журналиста, дал ему пощечину.

"Я хотел поцеловать его в щеку, но он так быстро отвернулся, что потом показалось, что я хотел поцеловать его в губы или в ухо", - рассказал тогда Седюк.

2013 год, Седюк получал Grammy вместо Адель

Куда более скандальной стала выходка Виталия Седюка в 2013 году во время вручения премии Grammy.

Кроме того, что журналист сумел попасть на мероприятие без аккредитации и билета, он сел в первом ряду рядом с Джастином Тимберлейком, Бейонсе и Стингом.

Однако больше всего тот вечер запомнился тем, что Седюк вышел на сцену получить награду вместо певицы Адель. Все произошло так быстро, что секьюрити и охранники не отреагировали, - но Дженнифер Лопес, которая была удивлена, но держала себя в руках, справилась с ситуацией, потянув Седюка от микрофона.

Из-за этого скандала Седюка бросили за решетку. Впоследствии парня отпустили, однако именно после выходки на церемонии Grammy к Виталию пришло мировое признание. Самые известные и именитые мировые издания публиковали его фотографии и наперегонки брали интервью.

2013 год, Седюк в костюме лебедя приехал на "Оскар"

После скандала на Grammy, организаторы церемонии "Оскар" решили перестраховаться и еще до начала мероприятия предупредили Виталия Седюка, чтобы он не смел появляться ни на самой церемонии, ни на послеоскаровской вечеринке, иначе попадет в тюрьму.

Седюк сказал "хорошо" и поиздевался над сообщением Киноакадемии - журналист снял на видео своеобразный протест, в котором высмеял свой запрет работать на церемонии в качестве репортера в костюме лебедя. А потом в этом же костюме Седюк пытался попасть на церемонию вручения "Оскар", откуда и загремел в тюрьму.

2014 год, Седюк упал на колени перед Брэдли Купером

В начале 2014 года неутомимый Виталий Седюк избрал своей жертвой актера Брэдли Купера.

The Connexion.

Седюк падал на колени перед Брэдли Купером

Журналист неожиданно упал и прижался к гениталиям звезды прямо на красной дорожке ежегодной кинопремии Гильдия актеров. Такое поведение Виталия удивило Купера. Седюку помогли подняться и попросили покинуть мероприятие. На этот раз обошлось без драки и тюрьмы.

Появилось скандальное видео приставаний Седюка к Брэдли Куперу

Во время киноцеремонии Гильдии актеров в Лос-Анджелесе украинский журналист неожиданно, на глазах нескольких сотен фотографов обнял актера на красной дорожке и прижался к нему.

2014 год, Седюк упал на колени перед Леонардо ДиКаприо

Вслед за Брэдли Купером Виталий Седюк упал на колени и крепко прижался к голливудскому красавчику Леонардо ДиКаприо.

Инцидент произошел на международном фестивале в Санта-Барбаре, где ДиКаприо и Мартину Скорсезе вручали награды за фильм "Волк с Уолл-стрит".

euronews.com Вслед за Купером Седюк упал перед ДиКаприо

В этот момент к ДиКаприо подбежали его представители, грубо оттолкнули журналиста и вывели.

Так просто Седюк не оставил в покое ДиКаприо и уже через несколько дней во время Нью-Йорской недели моды без разрешения организаторов дефилировал по подиуму в леопардовых стрингах, черном плаще и красных носках с короной на голове с портретом Лео ДиКаприо.

facebook.com/olenamozgova1

2014 год, Седюк в розовых стрингах посетил Бал Института костюма

2014 выдался насыщенным для Виталия Седюка. Повеселив Купера и ДиКаприо, журналист посетил Бал Института костюма в Нью-Йорке в ... розовых стрингах!

@ish_aana

Бдительные охранники позволили Седюку лишь на мгновение появиться на ковровой дорожке, однако пранкер все же успел за это время развлечь гостей мероприятия.

@ish_aana

Конечно же, этот необычный случай не обошли вниманием мировые глянцы, а журнал Harper's Bazaar назвал 2014-й годом фэшн-стрикер в мире моды.

@ish_aana

2014 год, Седюк пытался залезть под платье голливудской актрисе

Не состоялся Каннский кинофестиваль в 2014 году без затей Виталия Седюка.

Так, скандальный журналист пытался поднять платье голливудской актрисе Америке Феррере. Инцидент произошел во время того, как группа создателей мультфильма "Как приручить дракона 2" поднималась по лестнице Дворца фестивалей, где проходила премьера ленты.

2014 год, драка с Брэдом Питтом

Следующей жертвой Виталия Седюка был не кто нибудь, а сам Брэд Питт.

В прошлом году в Лос-Анджелесе перед премьерой фильма "Малефисента", где главную роль сыграла Анджелина Джоли, Седюк набросился на Питта с кулаками. Когда актер раздавал автографы на красной дорожке у входа в театр El Capitan, Седюк перелез через забор и ударил Питта по лицу.

David LaChapelle

Охрана немедленно среагировала и поймала злоумышленника. Виталика передали полиции. Сам Брэд отделался легким испугом и как утверждают свидетели, спокойно продолжил общение с поклонниками.

2014 год, Седюк пытался повалить на землю Ким Кардашян

Похоже, звезда реалити-шоу Ким Кардашян не давала покоя Виталию Седюку, поэтому он решил напасть на нее.

Это произошло на Неделе высокой моды в Париже. Когда Ким выходила из машины, пранкер бросился на Кардашян и попытался повалить ее на землю. Журналиста остановили охранники Кардашян: они оттащили его в сторону. Седюка арестовали.

2014 год, Седюк показал обнаженные ягодицы певице Сиаре

В конце года Виталий Седюк немного успокоился и перестал нападать на звезд. Зато решил больше сконцентрироваться на собственной персоне.

Getty Images

Так, на Неделе моды в Париже смелый Седюк выбежал на красную дорожку в черных стрингах и в таком виде стал приставать к американской певице Сиаре. Инцидент произошел перед началом показа Valentino. Удовольствие от процесса получал сам Виталик, однако артистка чувствовала себя неловко от такого поведения журналиста и пыталась как можно быстрее уйти.

Justjared

2015 год, Седюк наставил рога главному редактору Vogue

Отдохнув почти год, Виталий Седюк с новыми силами вернулся и продолжил свое дело.

Так, на показе Chanel в рамках Парижской недели моды журналист не обошел вниманием главного редактора Vogue Анну Винтур. Седюк в эпатажном образе с вуалью на голове подбежал к Винтур с вопросом, когда Анна возьмет его на обложку титулованного глянца и не дождавшись ответа, наставил ей рожки.

Getty Images

Охрана немедленно отвела Анну в машину, а Седюка попросили оставить показ.

Getty Images

2015 год, поцелуй с Мирандой Керр

На той же Парижской неделе моды перед показом Louis Vuitton Виталий Седюк не смог обойти вниманием супермодель Миранду Керр.

Getty Images

Седюк поцеловал Миранду, а она, как настоящая леди, не обратила внимания на журналиста и продолжала в чем бы то ни было позировать на камеру.

lady.tsn.ua

2017 год, обнаженные ягодицы во время выступления Джамалы на "Евровидении- 2017"

Гранд-финал конкурса "Евровидение-2017", который состоялся в Киеве, не обещал быть слишком скандальным, что решил исправить Седюк. Прямо во время выступления победительницы "Евровидения-2016" Джамалы пранкер появился словно из воздуха и обнажил ягодицы. Джамала же сделала вид, что ничего не произошло, а Виталия быстро вывели со сцены.

Кто станет следующей жертвой скандального Виталия Седюка неизвестно, однако уже понятно, что звездный пранкер вышел на охоту, поэтому селебритис стоит быть крайне осмотрительными.

© По материалам ru.tsn.ua / ГК