Чемпионат Англии: Манчестер Сити не смог вырвать победу у Манчестер Юнайтед

Команды Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью не смогли выявить победителя в манчестерском дерби.

Манчестер Сити сыграл вничью с Манчестер Юнайтед в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась со счетом 0:0.

На протяжении большей части встречи "горожане" владели территориальным преимуществом и контролировали мяч, однако вскрыть оборону гостей хозяева так и не сумели.

"Красные дьяволы" доигрывали вдесятером из-за удаления Маруана Феллайни, который умудрился получить желтую и красную карточки в течение двух минут.

В концовке матча Габриэл Жезус, сыгравший впервые за два с половиной месяца, забил в ворота МЮ, однако судейская бригада зафиксировала у бразильца офсайд.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:0

Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79) - Сабалета, Компани, Отаменди, Коларов - Туре, Фернандиньо - Стерлинг (Жезус, 86), де Брайне, Сане (Навас, 79) - Агуэро

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан - Эррера, Каррик, Феллаини - Мхитарян (Фосу-Менса, 85), Рашфорд (Янг, 90+3), Мартиаль (Лингард, 80)

Предупреждения: Жезус - Феллаини

Удаления: Феллаини (вторая желтая карточка)

Аня Радченко

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