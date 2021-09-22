Через Дію позволят оформлять пенсии и субсидии

Кабмин одобрил диджитализацию ряда госуслуг через портал Дія.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 сентября.

В частности, в мобильном приложение можно будет обратиться: за назначением пенсий; за назначением жилищных субсидий; за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; за предоставлением социальных услуг; за назначением компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги

Напомним, что ранее Минцифры анонсировало "максимально технологичную" перепись населения. Подготовка к переписи в Украине начнется уже в 2022 году, а сама процедура запланирована на 2023 год.

Также сообщалось, что COVID-сертификаты в Дії получили более 600 тысяч украинцев. При вакцинации врачи вносят информацию в медреестр, а информация оттуда автоматически отображается в приложении.