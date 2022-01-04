Через електропроводку згоріли три службові авто медиків Скадовської громади

Орієнтовно це сталося між 11:00 — 15:00. В орендованому гаражі, де зберігалися автомобілі, які використовував Скадовський центр ПМСД (поліклініка), сталася пожежа. В гаражі зберігалося 4 автомобілі. Постраждало три. Автомобіль «Опель» — майно Лазурненської громади — непридатний для подальшої експлуатації. «Рено» — майно Скадовської громади — на ходу. У нього пошкоджено (оплавилися) зовнішні пластикові деталі. Автомобіль «Таврія» — майно Скадовської громади — виведений із експлуатації 2 роки тому. Автомобіль РАФ — майно Скадовської громади — на ходу. Потребує відмивання від сажі.

Власник приміщення — районна рада. За попереднім висновком пожежників причина — коротке замикання проводки приміщення гаражу.

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