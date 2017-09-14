Через границу на КПП "Шегини" в Украину незаконно попало более 69 человек, - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины составила 69 протоколов в отношении лиц, которые в ночь на воскресенье, 10 сентября, незаконно пересекли границу через КПП "Шегини".

Как пишет "Интерфакс-Украина", в комментарии агентству помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что пограничной службой все же еще не был установлен полный перечень лиц, прорвавших границу.

На сегодня есть протоколы на 69 человек. Это только те, что идентифицированы, - заявил он.

Протокол об административном правонарушении 12 сентября был также вручен бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили.

Нацполиция расследует уголовное производство по факту инцидента на КПП "Шегини" на украинско-польской границе по трем статьям. При этом правоохранителями уже задержаны пять человек.

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Причем он буквально прорвался с боем через государственную границу, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", устроила драку с пограничниками.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

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