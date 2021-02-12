Через негоду в Україні знеструмлено 86 населених пунктів

В Україні станом на ранок 12 лютого через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП населені пункти залишаються знеструмленими у 6 областях. Зокрема у Львівській області - 38, Одеській - 15, Сумській - 15, Київській - 7, Чернівецькій - 7 та Закарпатській - 4.

У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

12 лютого у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря на заході опуститься до -12, однак на південному сході буде до +7 градусів.

12 лютого очікуються складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях значний сніг, температура впродовж доби -6-11°C, в західних областях до -14°C, в Карпатах близько -20°C.

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