Через обстріли на Донеччині обмежили рух потягів

Через обстріли на Донеччині обмежили рух приміських потягів у напрямку Костянтинівка - Донецьк. Про це повідомив прес-центр Укрзалізниці, інформує УНН.

"Сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів No 6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова та No 6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ обмежено до станції Фенольна. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - ідеться у повідомленні.

Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових було поранено.