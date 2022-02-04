«І через півгодини РФ буде на колінах». Американці запустили тренд про Україну, а українці записали відповіді

Американці в TikTok запустили новий тренд, де розповідають як за півгодини в Україні вирішать всі її воєнно-політичні проблеми. Українців обурило таке легковажне ставлення до ситуації в нашій державі, та вони почали записувати відповіді американцям. НВ зібрало відео обох сторін.

Виглядає тренд приблизно так: «Викиньте мене в Україні з певним набором речей і Росія буде на колінах до обіду».

Також американці вирішили, що зможуть зробити Україну 51 штатом. На це українці просять їх спочатку знайти нашу державу на контурній мапі.

Бо більшість припускає, що вони навіть приблизно не здогадуються де вона знаходиться.

https://nv.ua