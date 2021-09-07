Через полгода после получения COVID-сертификата можно будет сгенерировать новый - Лапий

По истечению полугодичного срока действия сертификата о вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 в приложении Дія можно будет получить новый сертификат.

Об этом сообщил в Facebook-паблике "COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних" глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Один из пользователей Rostyslav Lozynskyi задал вопрос, который интересует привитых от ковида: что будет с личным сертификатом после обозначенного ранее срока действия в шесть месяцев - станет ли он недейтвительным, будет ли автоматически продлен или Минздрав предложит привиться для обновления сертификата третьей (бустерной) дозой?

"Будет опция сгенерировать новый сертификат. Решение уже есть", - написал в группе глава НТГЭИ.

Как быть с бумажным вариантом сертификата, он не уточнил, как и не ответил пока на вопрос, разрешит ли Минздрав "через полгода привиться другой вакциной", если кто-то пожелает.

Ситуация с коронавирусом, исследованиями о длительности и силе иммунитета против COVID-19 у переболевших и/или вакцинированных развивается, и по мере поступления новых данных будут обновляться и рекомендации с решениями правительств.

С 21 августа 2021 года в Дія можно получить как внутренний, так и внешний электронный COVID-сертификат. Чтобы получить его, нужно в приложении нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат", далее нажать "Сгенерировать сертификат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи Дія.Підпис. По задумке, сертификаты действительны в течение 180 дней с момента получения. Их признали в ЕС.

Между тем, в соцсетях десятки пользователей жалуются разработчикам Дія и Минздраву на проблемы с получением сертификата на разных этапах процесса. Чат-бот Дія не дает связаться с оператором, а при попытке отправить электронное письмо с описанием проблемы выдает ошибку.

На днях вышло исследование с 10 млн человек, как вакцина CoronaVac защитила чилийцев от ковида.

Спутник-5 и китайская вакцина "проиграли" Pfizer и AstraZeneca по антителам. Оксфордские ученые выяснили, что эффективность Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZenecа.

Посмотрите, какой риск попасть в больницу, реанимацию и на ИВЛ с ковидом у привитых и непривитых.

Украина на начало осени пасет задних в Европе по уровню вакцинации от "короны": сделано менее 10 млн прививок.