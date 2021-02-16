Через снігопади у трьох областях обмежено рух на дорогах

У вівторок, 16 лютого, через снігопади для забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки у трьох областях обмежено рух транспорту на дорогах.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій рух обмежено: Волинська область - на автодорозі Т-18-02 Маюничи-Шклинь (ділянка Торчин- Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка); Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия - Городенка); Рівненська область - на а/д регіонального значення в межах області: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Т-18-15 Дубно-Млинів, Т-18-17 Бережниця- Деражнє-Клевань, Т-18 - 24 Дерманка-Корець.

"Підрозділами ДСНС за добу вивільнено із снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди вивільнено 2 749 одиниць, у тому числі 105 карет швидкої допомоги, 79 автобусів) та надано допомогу 240 осіб (з початку негоди 5 335 осіб). Прибрано 23 повалених дерева, - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди на сьогодні, 16 лютого, вітер північно- західний, 5-10 м/с. Температура 8-13, у південній частині -3-8 морозу, на Закарпатті 0-3 морозу.

У Києві та області вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура -9-12 морозу.