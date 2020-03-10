Через спалах коронавірусу МАУ, Wizz Air і Ryanair скасували деякі польоти

Через поширення коронавірусу у світі авіакомпанії МАУ, Wizz Air і Ryanair скасували деякі польоти у ряд країн.

Так, пресслужба МАУ повідомляє, що авіакомпанія вирішила скасувати деякі рейси в 16 країн.

Зокрема, МАУ скасовує рейси в Італію, Швейцарію, Грецію, Німеччину, Ізраїль, Іспанію, Великобританію, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії та Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів у межах України.

В авіакомпанії зазначили, що пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні квитків, будуть проінформовані про будь-які зміни у розкладі заздалегідь. Також МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на офіційному сайті авіакомпанії або телефонувати в контактний центр.

Як повідомляє пресслужба Ryanair у Telegram, авіакомпанія призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси "з" та "в" Італію.

"Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні та міжнародні рейси з/в Італію будуть призупинені.

Італія буде закритою для туризму", - йдеться в повідомленні.

- З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси - З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси".

Також, всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

Відзначається, що у пасажирів є кілька варіантів:

- повне повернення коштів; - безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня; - кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.

Крім того, про скасування рейсів і повідомили в компанії Wizz Air. За даними журналістів, авіакомпанія з 10 березня по 3 квітня скасовує рейси в кілька італійських аеропортів, а ізраїльські міста Тель-Авів і Ейлат Wizz Air не буде літати з 12 по 23 березня.

Раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом у Польщі досягла 16 осіб, внаслідок чого на кордоні з Німеччиною, Чехією та іншими сусідами, так само і з Україною, посилять контроль.

До того стало відомо, що в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану коронавірусом. Хворого на коронавірус виявили внаслідок тестування у Чернівцях.

Дізнатися інформацію від уряду щодо коронавірусу можна за адресою: covid19.com.ua.

Сторінка з інформацією щодо коронавірусу на сайті МОЗ: moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov.

Прямий канал

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