Через Волинь гелікоптером хотіли перевезти сигарети до Польщі

На Волині судили уродженця Харківщини, який за допомогою гелікоптера хотів незаконно переміщати тютюнові вироби через кордон до Польщі.

З матеріалів справи вбачається, що 31 березня обвинувачений вступив у змову з іншими двома співвиконавцями злочину, які придбали гелікоптер Robinson r-44. З квітня по травень обвинувачений здійснював пробні польоти, обладнавши гелікоптер металоконструкцією, в якій знаходилися коробки з тютюновими виробами.

19 травня 2021 обвинувачений був затриманий співробітниками УСБУ у Волинській області, коли зі співучасниками злочину хотів завантажити в приєднану до гелікоптера конструкцію коробки з тютюновими виробами та без відповідного дозволу злетіти з вантажем у напрямку Польщі.

Між прокурором та підозрюваним уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді штрафу – 3 тисячі 400 гривень.

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