Через зростання хворих на COVID-19 у Європі Україна має збільшити кількість тестувань, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні потрібно збільшити тестування на коронавірус на тлі зростання захворюваності в Європі

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

"Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов'язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності", - сказав очільник уряду.