Черговий антирекорд: в Україні виявили 1453 випадки коронавірусу

Вже третій день кількість нових хворих продовжує зростати

7 серпня в Україні зафіксовано 1453 нових випадки захворювання на COVID-19, це новий антирекорд кількості хворих за добу від початку пандемії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За добу повністю вилікувались 531 пацієнт, померли 33 особи. Лабораторні центри перевіряють 1852 підозри на наявність вірусу.

Від початку епідемії COVID-19 виявили у 78 261 особи, одужали 43 055 пацієнтів, померли - 1852.

Найбільше нових випадків в Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Статистика по регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область - 2932 (+34) Волинська область - 4162 (+54) Дніпропетровська область - 1508 (+16) Донецька область - 945 (+4) Житомирська область - 2064 (+28) Закарпатська область - 5615 (+76) Запорізька область - 895 (+5) Івано-Франківська область - 5426 (+131) Кіровоградська область - 714 (+1) м. Київ - 9178 (+186) Київська область - 4058 (+78) Львівська область - 10572 (+152) Луганська область - 146 (+11) Миколаївська область - 682 (+16) Одеська область - 3904 (+156) Полтавська область - 489 (+12) Рівненська область - 6638 (+100) Сумська область - 636 (+42) Тернопільська область - 3212 (+35) Харківська область - 4527 (+146) Херсонська область - 255 (+13) Хмельницька область - 1286 (+29) Чернівецька область - 6477 (+94) Черкаська область - 975 (+6) Чернігівська область - 965 (+28)

6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютний рекорд кількості хворих за добу від початку епідемії.

RegioNews

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