Черговий антирекорд: в Україні за добу зафіксували 26 870 випадків COVID-19

26 870 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 5 463 особи; летальних випадків - 648; одужало - 9 784 особи; здійснено тестувань за добу - 142 277 (зокрема методом ПЛР - 74 027, методом ІФА - 20 592) ; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 658.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 878 674 особи; одужало - 2 421 495 осіб; летальних випадків - 66 852; проведено ПЛР-тестувань - 14 306 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).