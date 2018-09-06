"Червона рута" стала официальной песней сборной Украины по футболу (видео)

Знаменитая песня Владимира Ивасюка часто звучит на матчах чемпионата Украины и национальной сборной страны.

Легендарный хит "Червона рута" получит статус футбольного символа Украины и станет визиткой национальной сборной страны, сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

"Хорошо известная любимая песня миллионов патриотов и футбольных болельщиков - произведение великого Владимира Ивасюка - уже давно стала неформальным гимном нашей футбольной общественности, который постоянно звучит в матчах чемпионата Украины и поединках с участием национальной сборной", - написал Павелко в своем Facebook.

"Теперь эта невероятная по своей энергетике мелодия получит статус футбольного символа Украины и станет визитной карточкой нашей сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации к Евро-2020", - добавил президент ФФУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины стартует в Лиге наций выездным матчем против Чехии. Начало - в 21:45.