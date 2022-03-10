Червоний Хрест змінив керівника місії в Україні Червоний Хрест змінив керівника місії в Україні

Червоний Хрест замінив керівника місії в Україні.

Про це в телеефірі сказала віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Зусиль Міжнародного Червоного Хреста недостатньо, якщо сказати м'яко. Прем'єр-міністр особисто дзвонить щодня до керівника Петера Маурера, ми вже домовилися, щоб замінили представника Червоного Хреста в Україні. Очільник поїде з України, а натомість приїде новий представник, який має досвід роботи Сирії і знає, як потрібно допомагати на практиці. Ми матимемо сьогодні зустріч. Я щиро сподіваюся, що робота покращиться. Поки сказати, що вона є задовільною, я не можу", - сказала Верещук.

Вона додала, що структури ООН також, окрім заяв, не мають жодних дієвих інструментів.

"Мені сьогодні стало відомо, що пані Оснат Лубрані, яка відповідає за напрямок співпраці з ООН в Україні, надіслала листа на нашу адресу, на Кабмін, з тим, що росія повідомила ООН, що дотримується взятих на себе зобов'язань і виставила себе ледь не миротворцем, який з гуманних міркувань допомагає сотням і тисячам людей. Це не так. Це обурливо. Ми будемо звертатися до міжнародної спільноти, щоб санкції були прив'язані саме, в тому числі, і до відкриття гуманітарних коридорів, адже це (обстріли гумкоридорів - ред.) є порушенням міжнародних правил та норм ведення війни, порушення Женевських конвенцій, і очевидно, що за це має бути відповідальність і негайно", - наголосила Верещук.

Як повідомлялося, в Україні у четвер відкрили гуманітарні коридори з Маріуполя, Волновахи, Ізюму, Сум, Тростянця та Краснопілля й низки міст поблизу столиці – Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомелю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що евакуація з Маріуполя заблокована, по Київському напрямку ситуація з евакуацією краща.

24 лютого президент росії путін оголосив про початок російського вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.